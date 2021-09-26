В России выявили 22 498 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 8 августа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 498, до 7 420 913, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 8 августа. В относительном выражении он составил 0,3%.

За сутки выявлено 2 055 случаев в Санкт-Петербурге, 1 215 - в Московской области, 574 - в Самарской области, 546 - в Воронежской области, 531 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России болеют 612 409 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 671, до 6 604 604. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 1 213 человек, в Подмосковье - 754, в Ростовской области - 456, в Свердловской - 451, в Нижегородской - 379, в Санкт-Петербурге - 370.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 805 против 822 днем ранее, до 203 900. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 38 - в Свердловской области, 35 - в Краснодарском крае, по 29 - в Нижегородской области и Пермском крае, 28 - в Ростовской области.