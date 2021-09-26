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Пандемия COVID-19
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В Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 055 заболевших COVID-19. Это максимум с 31 января

Днем ранее выявили 1 907 случаев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 2 055 и достигло 613 650. В субботу, 25 сентября, выявили 1 907 случаев. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число заболевших в городе впервые с 12 июля превысило 2 000 за день и стало максимальным с 31 января, следует из данных штаба.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 370, до 575 894 (93,8% от общего числа заразившихся), количество умерших возросло на 56, до 21 625 (3,5%).

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