В Якутии предложили создать парк ледникового периода с научным полигоном и аттракционами

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Парк ледникового периода с научным полигоном и аттракционами предложили создать в Якутии, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.

"На сегодняшний день имеется запрос от туристов именно на участие в раскопках, палеонтологических экспедициях, знакомство с мамонтовой фауной Якутии и научными разработками в данном направлении. И, по мнению министра [предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирины Высоких], в этом направлении важна синергия бизнеса и науки. <…> Необходимы новые турпродукты и проекты, которые привлекут внимание туристского сообщества к палеотуризму, исследовательской и экспедиционной деятельности, в частности", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что к ним обратились с предложением по созданию парка ледникового периода для проведения научных исследований.

"Учитывая современные тенденции, связанные с тем, что при выборе направления путешествия, родители руководствуются интересами детей, которым проще подать научную информацию посредством игры, мною было предложено создание коллаборации научного полигона с развлекательным парком аттракционов", - цитирует пресс-служба Высоких.

Согласно концепции, парк будет делиться на две интегрированные друг в друга части. "Первая часть - это научный полигон, представляющий из себя реконструкции ландшафтов позднего плейстоцена, который будет расположен на территории туристско-рекреационного кластера "Лена". Комплекс представляет собой научное пространство, на котором будут проводиться исследования и одновременно с этим туристы смогут познакомиться с ровесниками мамонтов, дожившими до наших дней, например бизонами", - добавили в министерстве.

Отмечается, что вторая часть парка - тематический парк развлечений. "Данную часть проекта планируется сделать коммерческой, и к ее реализации привлекут бизнес. На сегодняшний день в мире нет аналогов парка аттракционов, интегрированного в научный полигон, погружающего посетителей в эпоху плейстоцена", - отмечается в сообщении.