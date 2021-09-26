Песков заявил, что безопасность Путина на отдыхе обеспечивается должным образом

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале сентября несколько дней провел в Сибири, на территории, которая примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 ", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Представитель Кремля подчеркнул, что во время отдыха на природе безопасность президента обеспечивается должным образом.

Песков напомнил, что после Восточного экономического форума Путин 3-4 сентября побывал на космодроме Восточный в Амурской области. "Он отправился в Благовещенск, далее вертолетом он полетел на космодром, там поработал день и далее уже отправился [на отдых]", - уточнил представитель Кремля. Он не назвал точного места, где президент провел короткий отпуск, заметив лишь, что это было "в соседнем регионе, это территория, которая частично примыкает к Саяно-Шушенскому заповеднику". "И они туда залетели, тоже вместе с Сергеем Кужугетовичем Шойгу [министр обороны РФ], провели там несколько дней", - сказал Песков.

"Там был как раз руководитель этого заповедника господин [Геннадий] Киселев, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", - отметил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства по-прежнему лично контролирует многие вопросы природоохранной тематики. "Конечно, повестка дня не совсем располагает - такая тревожная, особенно международная, - но все-таки Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за биологическими программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белухи", - сказал Песков, добавив, что президент периодически требует докладов по этим программам.

Говоря об обеспечении безопасности главы государства во время отдыха в тайге, представитель Кремля заметил, что "дикая природа есть дикая природа, ее никто не может обуздать". "Безусловно", - ответил Песков на вопрос, занимается ли кто-то безопасностью Путина в таких условиях. "Занимаются постоянно те, кому это положено", - добавил он.

На видеокадрах об отдыхе президента, которые были опубликованы ранее, президент рассказал о том, что группа отдыхающих повстречалась с маралами, которые поразили размерами и скоростью. А в программе "Москва. Кремль. Путин" был показан фрагмент беседы, когда глава государства сообщает, что к палаточному лагерю, где путешественники останавливались на ночлег, "медведи подходили".

Песков поддержал шутливый тон, говоря о том, как могут вести себя дикие животные при встрече с высокопоставленными путешественниками. "Медведь, он же видит, что это Путин", - рассмеялся он.

Уже серьезно представитель Кремля отметил, что кадры с отдыха демонстрируют "истину, это реальный образ президента". "Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И, безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили", - считает Песков. По его мнению, дело российских СМИ показывать "именно реального президента, реальную Россию, реально всех нас".