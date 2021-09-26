На референдуме в Швейцарии побеждают сторонники легализации однополых браков

ЖЕНЕВА, 26 сентября. /ТАСС/. Социологические прогнозы, опубликованные в связи с проводимым в воскресенье в Швейцарии референдумом о легализации однополых браков, свидетельствуют о том, что эта реформа будет одобрена более чем 60% граждан. Первые результаты голосования подтверждают эти прогнозы, сообщила телекомпания RTS.

Со ссылкой на социологический институт gfs.bern, RTS проинформировала, что внесенные парламентом Швейцарии изменения в гражданский кодекс страны, предоставляющие гражданам право на заключение однополых браков, получат на референдуме около 64% голосов. Опубликованные по состоянию на 15:15 мск итоги подсчета голосов в 21 кантоне и полукантоне из 26 свидетельствуют, что в поддержку реформы, получившейся название "Брак для всех", высказались 62% граждан.

Изменения в гражданский кодекс, открывающие путь к однополым бракам, были внесены парламентом в декабре 2020 года. Противники этого шага, в частности члены правоконсервативной Швейцарской народной партии, вошли в комитет, инициировавший проведение общенационального референдума.

В Швейцарии с 2007 года пары, состоящие из двух мужчин или двух женщин, имели по закону право заключать зарегистрированное партнерство. Это давало им ряд тех же прав, которые имеются у гетеросексуальных пар, состоящих в браке, в частности в сфере наследования, пенсионного обеспечения и усыновления и удочерения ребенка одного из партнеров другим партнером. Однако у них не было права удочерять и усыновлять детей совместно, а также пользоваться услугами медицинских центров искусственного оплодотворения на территории Швейцарии. Новое законодательство наделяет их этими правами. Кроме того, если один из супругов одного пола не имеет швейцарского гражданства, он после заключения брака сможет теперь воспользоваться процедурой облегченного получения швейцарского гражданства. Зарегистрированное партнерство, согласно новым правилам, может быть преобразовано в законный брак.