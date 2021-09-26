СМИ: Twitter снял знаки верификации с аккаунтов некоторых афганских министерств

ТАСС, 26 сентября. Социальная сеть Twitter удалила специальные значки, подтверждающие подлинность аккаунтов, со страниц ряда министерств и ведомств Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Pajhwok.

Знаки верификации, или "синие галочки", были сняты, в частности, со страниц министерств иностранных и внутренних дел страны, афганского министерства обороны, а также с аккаунта Президентского дворца (канцелярии бывшего президента Афганистана).

Указывается, что с момента захвата Кабула отрядами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) официальные страницы указанных ведомств фактически не были использованы ни разу.

Между тем Twitter оставил знаки верификации сети на аккаунтах бежавшего из страны главы государства Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана Хамида Карзая и главы Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.