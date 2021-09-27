Православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Православные верующие в понедельник отмечают один из 12 главных христианских праздников - Воздвижение Креста Господня. Он посвящен событиям, связанным с обретением и возвращением после утраты деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос.

Празднование Воздвижения начинается в православных храмах накануне с всенощного бдения. В кафедральном соборе Русской православной церкви - Храме Христа Спасителя - его совершил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Утром в церкви служат праздничную литургию с молитвами о сохранении верующих, даровании им жизни и силы и о победе над врагами, страстями и бесами с помощью Креста Господня. В молитвах говорится, что ранее крест был "казни позорным орудием", а теперь он "знамение спасения нашего".

Кульминация богослужения - когда священник, одетый в фиолетовое облачение, выносит крест. Все молящиеся в храме целуют крест, в предстоятель помазывает его святым елеем.

История праздника

Воздвижение - единственный из 12 главных церковных праздников, который посвящен сразу двум событиям: обретению (нахождению) Креста Господня в Иерусалиме и возвращению его из Персии спустя 300 лет.

По преданию, крест, на котором был распят Иисус, долгое время считался утерянным. Поиски реликвии начались в IV веке по распоряжению первого римского императора-христианина Константина Великого. В 326 году (по другим данным, в 325 году) мать императора царица Елена отправилась в паломничество в Иерусалим. Во время раскопок на Голгофе ею были обнаружены три креста, четыре гвоздя и табличка с аббревиатурой INRI, что означает Иисус Назарянин, Царь Иудейский, которую, как считается, прибил над головой Христа прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Прикосновение к кресту, по одной из версий, исцелило больную женщину, по другой - оживило умершего. Чтобы христиане, собравшиеся на Голгофе, смогли увидеть святыню, иерусалимский патриарх Макарий поднялся с крестом на возвышенность и несколько раз поднял (воздвиг) его над головами верующих. Отсюда пошло название праздника.

Часть Креста Господня императрица отвезла в Константинополь, другую оставила в Иерусалиме. На месте находки в Иерусалиме был заложен храм Вознесения Христова (более известен как Храм Гроба Господня).

В 614 году персидский царь Хосров II захватил и разграбил Иерусалим, увезя в Персию множество христианских реликвий, в том числе Древо Животворящего Креста. Спустя несколько лет византийский император Ираклий одержал победу над персами, а крест был возвращен в Иерусалим. После этого праздник Воздвижения получил широкое распространение в христианском мире.

Народные традиции

На Руси в этот день было принято совершать крестные ходы вокруг населенных пунктов, чтобы защитить их от бед. Также обходили с иконами и крестами поля, молились о выздоровлении больных. К Воздвижению было приурочено установление крестов на храмах и вдоль дорог, а также начало строительства часовней и небольших церквей. Крестьяне раскладывали во дворах и домах маленькие самодельные кресты или перекрещенные палочки для защиты от болезней и других невзгод.

Поскольку Воздвижение приходится на период приближения заморозков, считалось, что в этот день "осень зиме навстречу двигает".