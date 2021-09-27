На форуме в Якутске обсудят проблемы изменения климата в Арктике и таяния мерзлоты

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Около 400 российских и зарубежных экспертов примут участие в работе третьего Северного форума по устойчивому развитию, который начинается в понедельник в Якутске. Основными темами обсуждений являются проблемы адаптации региональных экономик к изменению климата и таянию вечной мерзлоты, сообщил ТАСС исполнительный директор Северного форума Владимир Васильев.

"Ожидается [проведение] порядка 70 мероприятий с участием около 400 спикеров из 45 стран. Форум проходит в рамках российского председательства в Арктическом совете. Главной темой является ответственное управление для устойчивой Арктики. Мы хотим, чтобы после обсуждения появились конкретные международные проекты, группы единомышленников и конкретные рекомендации для северных регионов", - рассказал Васильев.

Он добавил, что по предложению главы республики Айсена Николаева открытие форума приурочено к Дню государственности Республики Саха (Якутия), который ежегодно отмечается 27 сентября. "Участники форума соприкоснутся с этой датой, отдадут дань уважения основателям нашей республики. Внимание к форуму растет. Мы сделали правильные акценты: в этой части России, кроме Восточного экономического форума, крупных форумов вообще нет", - считает Васильев.

Он отметил, что первые попытки создания универсального арктического форума предпринимались в Якутии еще в 90-е годы прошлого века. "В полной мере это удалось сделать два года назад, когда Якутск принял первый форум. Идея создать Северный форум по устойчивому развитию всем понравилась. В прошлом году из-за пандемии форум полностью проходил онлайн. Прошло 57 мероприятий с участием порядка 2,5 тыс. человек из 36 стран", - рассказал собеседник агентства.

Программа форума

Как рассказал модератор нескольких сессий, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, основной фокус экспертных дискуссий направлен на вопросы изменения климата и реакцию многолетней мерзлоты на потепление в Арктике.

Эксперты также обсудят возможности Малого Северного морского пути по обеспечению устойчивости развития приморских районов Якутии, рассказал заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета Александр Кугаевский, который считает эту транспортную артерию жизнеобеспечивающей для республики, роль которой только возрастет при промышленном освоении Арктики.

"Якутия, как и Чукотский округ, относится к восточному сектору Арктики. Испокон веков якутяне пользовались Северным морским путем - морской дорогой жизни для Арктики. До 1990-х годов в Арктику исключительно по нему - из Владивостока и из Мурманска - завозилось до 400 тыс. тонн разных продуктов, в том числе дизельное топливо, продовольствие, продукция производственного назначения, строительные материалы. Сегодня этот объем меньше в два раза", - рассказал Кугаевский.

В 70-е годы Кугаевский вместе с коллегами доказывал эффективность авиационной доставки продовольствия в арктические районы Якутии - в то время авиация применялась как пожарная команда. Исследователи пришли к мнению, что авиаперевозки экономически оправданы по сравнению с доставкой грузов водным транспортом за счет отсутствия необходимости создавать базы хранения.

Эксперт СВФУ обратил внимание, что устойчивое транспортное обеспечение влияет на социально-экономическое развитие территории в целом. "Важность Малого Севморпути останется велика на долгие годы. Также стоит отметить, что с завершением строительства дороги "Колыма" проявится эффективность и зимних автоперевозок в Арктические районы. За счет того же фактора - снижения потребности в сезонных хранилищах, уменьшения затрат и потерь", - отметил эксперт.

О форуме

Основными организаторами мероприятия являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. Генеральным информационным партнером выступает агентство ТАСС.

Будут организованы несколько мероприятий, посвященных 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов организации, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный Северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума".

Деловая программа включает около 70 мероприятий: панельные и экспертные дискуссии, круглые столы, семинары, научно-практические конференции, вебинары, мастер-классы. В рамках форума предусматривается организация межстрановых диалогов по арктической повестке в целях определения приоритетных и перспективных направлений сотрудничества.