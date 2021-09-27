Макрон анонсировал создание центра французской гастрономии

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Франция создаст "центр совершенства" французской гастрономии, главной задачей которого станет повышение квалификации французских кулинаров и продвижение национальной кухни на международном уровне. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая перед началом традиционного "обеда поваров".

"Центр по обучению и повышению квалификации для всех кулинарных профессий должен позволить приблизиться к совершенству, проводить подготовку к крупным соревнованиям и готовить людей побеждать от имени и под цветами флага Франции", - приводит слова президента Agence France-Presse.

Глава государства отметил, что подобная структура может быть создана в Лионе, который имеет репутацию мировой столицы гастрономии. Макрон выступал перед примерно 200 участниками ежегодного мероприятия, на которое приглашают самых известных шеф-поваров и кондитеров. Как отмечает Agence France-Presse, идея создания "центра совершенства" принадлежит бывшему шеф-повару Елисейского дворца Гийому Гомесу, который с февраля этого года стал "личным представителем" Макрона на службе "французской гастрономии".