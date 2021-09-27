В аэропорту Кемерова задержали утренние рейсы из-за тумана

КЕМЕРОВО, 27 сентября. /ТАСС/. Прибытие и обратный вылет пяти самолетов в Москву, Симферополь и Санкт-Петербург задержаны в аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в справочной аэропорта.

"Пять самолетов задерживаются из-за погодных условий, туман", - сказали в справочной.

По данным онлайн-табло, самая большая задержка у борта "Уральских авиалиний" из Симферополя, он должен был приземлиться в Кемерове в 05:55 (01:55 мск), прибытие отложено до 11:00 (07:00 мск), обратный вылет - до 11:40 (07:40 мск). Самолет авиакомпании "Северный ветер" из Санкт-Петербурга прибудет в Кемерово с задержкой около 3,5 часов в 11:37 (07:37 мск), в связи с чем отложен на более позднее время и обратный вылет.

В ближайший час аэропорт имени Леонова ожидает прибытия трех задержанных рейсов из Москвы, которые выполняют авиакомпании S7, "Аэрофлот" и "Победа". После предполетной подготовки они должны вылететь обратно в Москву. По расчетным данным, их задержки составят до 2,5 часа.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, накануне в Кемерове произошло резкое ухудшение метеоусловий, похолодало и выпал мокрый снег. Из-за перепадов температур синоптики прогнозировали туманы с ухудшением видимости.