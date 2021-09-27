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Эксперт рассчитывает на меньший рост заболеваемости ковидом в России благодаря вакцинации

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявила, что текущая ситуация соответствует летним прогнозам по подъему заболеваемости ОРВИ и ковидом в данный период времени

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сроки подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью, скорее всего, будут соответствовать тем, что наблюдались в 2020 году. Однако благодаря вакцинации и уже имеющемуся коллективному иммунитету рост должен быть меньше, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Ориентируясь на прошлой год, можно предполагать те же сроки подъема заболеваемости, но с учетом числа людей, которые уже приобрели иммунитет к SARS-CoV2, есть большая вероятность того, что он будет меньше, при условии продолжающейся активной вакцинации и соблюдения мер профилактики", - сказала она ТАСС.

При этом Пшеничная добавила, что текущая ситуация в России соответствует летним прогнозам по подъему заболеваемости ОРВИ и ковидом в данный период времени. "В каждом регионе волны [заболеваемости] имеют свои особенности, что определяется численностью и плотностью населения, географическим положением, особенностями национального уклада, темпами вакцинации, тщательностью соблюдения мер профилактики. Сейчас наблюдаемая ситуация соответствует прогнозируемому еще летом сезонному подъему заболеваемости ОРВИ, и в том числе COVID-19", - заключила она.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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