В общественных приемных "Единой России" пройдет день приема родителей дошкольников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Общественные приемные "Единой России" проведут в понедельник тематический день для консультаций родителей дошкольников, сообщила пресс-служба партии.

"Очные консультации можно получить в 44 регионах, в остальных - дистанционно. Представители "Единой России" и организации "Воспитатели России", фонда президентских грантов, партпроекта "Новая школа", профильных министерств и ведомств примут обращения родителей дошкольников в общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан к председателю партии Жанна Одинцова, людей волнуют вопросы доступности мест в дошкольных образованиях, ремонта детских садов и их технического обеспечения, медицинского обслуживания детей на местах, помощи детям с особенностями здоровья. "В день воспитателя и всех дошкольных работников родители со своими вопросами и предложениями смогут обратиться в общественные приемные "Единой России". Всем без исключения заявителям на местах будут даны профессиональные консультации и оказана помощь", - приводятся в сообщении слова Одинцовой.

Она подчеркнула, что проблемы дошкольного образования являются одним из приоритетов в работе партии.

В свою очередь руководитель всероссийской организации "Воспитатели России" Лариса Тутова отметила, что для всех родителей дошкольников это уникальная возможность обратиться со своими вопросами и предложениями напрямую к руководству региона. "Открытый диалог с родителями поможет выявить существующие проблемные вопросы в сфере дошкольного образования, выработать подходы и вовлечь большее количество родителей, экспертов, представителей власти к их решению", - сказала она.

В пресс-службе отметили, что впервые всероссийский прием родителей дошкольников состоялся в 2017 году. С тех пор он проводится ежегодно.