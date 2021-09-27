В Крыму за сутки выявили более 350 новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. В Крыму за сутки зафиксировали 352 случая заражения новым коронавирусом, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

С 1 июля в течение двух месяцев в Крыму ежедневно фиксировали более 300 случаев. С 30 августа уровень заболеваемости впервые опустился ниже этого показателя, но с 23 сентября в регионе вновь фиксируют более 300 заразившихся в сутки.

"За 26 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 265 выявлены при обращении за медицинской помощью, 87 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

Глава региона уточнил, что на коронавирус в Крыму протестированы 3 256 человек. Выздоровевших за сутки - 29 человек.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии коронавирусом заразились около 80 тыс. человек. Выздоровели более 67 тыс. человек, умерли более 2,5 тыс. пациентов.