Турпоток в Крым с начала года превысил 8 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Турпоток в Крым с начала года составил более 8 млн человек, сообщил в понедельник в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Крым обладает богатым природным потенциалом и неисчерпаемыми перспективами развития туризма, это одна из важнейших основ экономики региона. С каждым годом растет туристический поток. В этом году по состоянию на 27 сентября он уже превысил 8 млн человек", - написал Аксенов.

Уточняется, что за 2014-2020 годы в регионе было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тыс. номеров, а с начала этого года - шесть новых отелей на 240 номеров. Проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.

"У нас колоссальные возможности для развития региона как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня - это наша стратегическая цель. Благодарю всех, кто трудится в туристской отрасли, а также сотрудников и руководство министерства курортов и туризма республики за высокий профессионализм и преданность делу, которые позволили провести курортный сезон на достойном уровне", - отметил Аксенов.

Ранее он сообщал, что за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.