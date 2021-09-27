Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,1

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В Санкт-Петербурге показатель остался на уровне 1,36, а в Москве снизился до 1,31. В Подмосковье индикатор равен 1,13, в Воронежской области - 1,09 (для региона это максимум с середины июля), в Нижегородской и Самарской областях - 1,08, в Ростовской области - 1,03, в Иркутской и Свердловской областях - 1,02.

Красноярский край стал единственным из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся, где коэффициент оказался ниже единицы. Там он равен 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.