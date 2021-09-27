Фальков считает, что система высшего образования в России стала сильнее за время пандемии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Система российского высшего образования за почти два года пандемии не только смогла выстоять, но и стала сильнее. Такое мнение высказал в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Я хочу сказать отдельное спасибо преподавательскому сообществу за то, что несмотря на все сложности, которые были, мы достойно ответили и, на мой взгляд, стали даже сильнее. <…> По прошествии почти двух лет можно сказать, что система высшего образования выстояла и стала еще крепче", - сказал он на пленарном заседании Профессорского форума 2021 "Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы".

По словам Фалькова, сложнее всех пришлось тем, кто планировал научные экспедиции и не имел доступа к необходимому оборудованию. "Но мы все вместе нашли решение, преодолели все это совместно с коллегами из Российской академии наук, из наших академических институтов, из корпоративного сектора. И те результаты, которые сегодня мы обсуждаем, которые имеем по состоянию практически на 1 октября, достаточно неплохие", - заключил он.