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Собянин поздравил московских воспитателей с профессиональным праздником

За последние годы в столице построено более 300 детских садов, рассказал мэр

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник встретился с победителями чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное образование" и поздравил столичных воспитателей с профессиональным праздником.

"В Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300. Но главное, конечно, не только новые здания, новая мебель и оборудование, а душевная атмосфера, которая создается в детских садах", - сказал Собянин журналистам после общения с победителями чемпионата.

Мэр отметил важность работы с маленькими детьми, которые попадают в дошкольные учреждения "после домашнего уюта".

"Для детей такая сложная пора наступает, когда они попадают в другую социальную среду. <...> Создать для них домашнюю атмосферу, помочь сделать первые шаги в образовании - очень и очень важно. Это делается руками воспитателей, нянечек. От имени москвичей я сегодня воспитателям детских дошкольных учреждений хочу сказать спасибо и поздравить с профессиональным праздником", - сказал Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что детские сады столицы сегодня посещает 430 тыс. воспитанников. О них заботятся около 30 тыс. воспитателей.

О празднике

День воспитателя отмечают ежегодно 27 сентября. Дата празднования приурочена к открытию первого российского детского сада в 1863 году в Санкт-Петербурге. В чемпионате WorldSkills Russia принимают участие студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 25 лет.

Соревнования по компетенции "Дошкольное воспитание" включают в себя: проведение виртуальных экскурсий, занятий по речевому развитию и укреплению здоровья дошкольников, демонстрацию других профессиональных навыков воспитателя.

В 2021 году студентка педагогического колледжа № 10 Диана Милованова завоевала бронзовую медаль в национальном чемпионате WorldSkills. Эта награда стала первой для москвичей в указанной компетенции.

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