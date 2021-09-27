Более 400 тыс. жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Свыше 400 тыс. жителей Московской области уже прошли вакцинацию от гриппа. Всего в регионе планируется привить более 4,5 млн человек, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Всего прививку от гриппа в регионе сделали уже более 400 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Она напомнила, что на территории Подмосковья работают мобильные пункты вакцинации от гриппа. Прививку в них можно сделать без предварительной записи вне зависимости от регистрации. "Мы понимаем, что далеко не каждый имеет возможность дойти до своей поликлиники. Мобильные комплексы - а их в Подмосковье 25 - работают в местах с максимальной проходимостью: на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, МФЦ и других общественных местах. Мы понимаем, что это удобный формат для жителей и гостей Подмосковья, поскольку вакцинация не займет много времени", - добавила Стригункова.

В пресс-службе рассказали, что для прохождения вакцинации от гриппа в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.

Как ранее сообщала пресс-служба, всего в регионе планируется привить от гриппа более 4,5 млн человек.