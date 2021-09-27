В Нижегородской области дополнительно развернули 300 коек для пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. В больницах нижегородской области развернули 300 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram .

"В понедельник запустили еще 300 коек для лечения ковида, растет доля тяжелых пациентов. У нас нет другого выбора, кроме вакцинации, за выходные число больных на ИВЛ выросло до 125 человек, все не были привиты от ковида", - написал он.

Ранее сообщалось, что в регионе развернуто 5,5 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в начале сентября в регионе ежесуточно выявляли менее 400 случаев заражения инфекцией. В последние дни показатель превысил 500 человек.

В Нижегородской области выявлено 168 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 154 тыс. человек выздоровели, 6,5 тыс. больных умерли.