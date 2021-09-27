Глава Минпросвещения заявил, что проблема с очередями в детсады практически решена

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доступность детских садов для детей от трех до семи лет в России составляет практически 100%, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе встречи с лауреатами и победителями заключительного этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года России" за 2010-2020 годы.

"Мы в целом решили вопрос с очередями - от 3 до 7 лет практически 100-процентная доступность, 95-процентная доступность от полутора до 3 лет", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что сегодня в стране строятся новые дошкольные учреждения.

"Мы никогда не допустим, чтобы детские сады, как в 1990-е года, передавались в банки и в коммерческие структуры, мы до сих пор пожинаем плоды таких действий", - добавил Кравцов.