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Пандемия COVID-19

В Югре число госпитализированных с COVID-19 выросло за несколько дней на 16%

В регионе осталось менее 90 свободных ковидных коек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Занятый коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе вырос за несколько дней на 16,7%. Осталось менее 90 свободных ковидных коек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте здравоохранения Югры.

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"Для лечения больных новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 27 сентября развернуто 1 305 специализированных коек в 12 инфекционных госпиталях Югры. Стационарное лечение проходят 1 217 пациентов", - сказал собеседник агентства.

В Югре с конца июня наблюдалось ухудшение эпидемической ситуации, число инфицированных коронавирусом за сутки достигало показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 27 сентября общее количество заразившихся в регионе превысило 74,6 тыс., выздоровели 71 тыс. человек, умерли 1 096 пациентов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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