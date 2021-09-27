Проценко заявил, что продолжит работать в системе здравоохранения Москвы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, вошедший в пятерку федерального списка "Единой России", продолжит работать в столичной системе здравоохранения. Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сегодня на онлайн-встрече с президентом России говорили о будущем. За два с половиной месяца работы нам удалось построить по-настоящему живую и доверительную площадку для профессионального общения практикующих врачей и экспертов, заинтересованных в перезагрузке системы здравоохранения в нашей стране. <...> Поэтому продолжу свою работу в команде московского здравоохранения, но вместе с тем буду проводить консилиумы с коллегами по всей стране. Будем контролировать ход реализации народной программы ["Единой России]", - написал Проценко.

По его словам, диалог стал возможным благодаря тому, что как практикующему врачу ему прекрасно известны те проблемные места, которые сегодня есть в системе здравоохранения, и над исправлением которых нужно работать. Для того, чтобы общение с коллегами оставалось таким же глубоким, с точки зрения погружения в проблематику, необходимо оставаться внутри системы, отметил он.

"По предложению Владимира Владимировича Путина в партии "Единая Россия" возглавлю комиссию по здравоохранению. Это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге. Важно, что в Государственную думу нового созыва вошли мои коллеги-врачи, а это гарантия того, что наша командная работа принесет результат - система здравоохранения в нашей стране будет меняться в интересах пациентов и врачей!" - добавил главврач.