WP: вакцинированных "Спутником V" могут не пустить в США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти США могут не пустить в страну иностранцев, которые были вакцинированы от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post .

По ее данным, согласно новым требованиям, которые будут объявлены позднее, желающие попасть в Соединенные Штаты иностранцы должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). К настоящему моменту, напоминает издание, "Спутник V" еще не получил одобрение ВОЗ.

Новые правила въезда в США вступят в силу в ноябре. В настоящий момент въезд в США возможен при отрицательном тесте на ковид.