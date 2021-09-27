Источник: на пост детского омбудсмена могут рассматриваться несколько кандидатур

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Решения о кандидатуре нового уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка пока нет, на эту должность могут рассматриваться несколько претендентов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в аппарате детского омбудсмена.

"Насколько нам известно, рассматривается несколько кандидатур, никакого решения пока не принято", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что, поскольку действующий омбудсмен Анна Кузнецова, избравшаяся в Госдуму по списку "Единой России", приняла предложение президента РФ Владимира Путина принять депутатский мандат, на решение о ее преемнике может потребоваться несколько дней.

При этом источник подчеркнул, что уполномоченный входит в номенклатуру президентских должностей, назначает на этот пост глава государства.

Кузнецова, которая входила в пятерку лидеров предвыборного списка партии "Единая Россия", сообщила в понедельник ТАСС, что приняла предложение президента России Владимира Путина курировать в Госдуме защиту семьи и детей. Путин ранее на встрече с лидерами предвыборного списка "Единой России" заявил, что Кузнецова будет руководить партийной комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи, а также координировать это направление в Госдуме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата.