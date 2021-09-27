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Посольство РФ потребовало убрать с улиц Испании баннеры с упоминанием русских девушек

Некоммерческая организация Nueva Vida разместила на улицах королевства баннеры с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Испании считает недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила о размещении на улицах королевства баннеров с упоминанием русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Об этом диппредставительство РФ сообщило в понедельник в Facebook.

"Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране", - говорится в комментарии посольства.

"В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок", - уточнили в диппредставительстве.

В посольстве пообещали сообщить о результатах проделанной работы.

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