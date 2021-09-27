Представители трех конфессий провели совместную лекцию на молодежном форуме в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Представители трех конфессий - ислама, православного христианства и иудаизма - провели совместную лекцию в ходе VIII Международного межрелигиозного молодежного форума в Дагестане, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского министерства по национальной политике и делам религий.

VIII Международный межрелигиозный молодежный форум открылся в Дагестане 26 сентября, в нем принимают участие более 150 человек.

"В рамках форума состоялась <...> лекция с представителями трех конфессий на тему "Вызовы и угрозы традиционным ценностям". Спикеры отметили в своих выступлениях необходимость придерживаться общечеловеческих ценностей уважения и доброжелательности друг к другу независимо от национальности и вероисповедания, важность популяризации традиционных ценностей народов Дагестана и Северного Кавказа. Также собравшиеся обсудили проблемы возникновения экстремистских взглядов, противодействия распространения пагубных идей экстремизма и терроризма в обществе", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в качестве спикеров выступили руководитель отдела просвещения муфтията Дагестана Даниял Умаилов, руководитель молодежного и миссионерского отделов Ставропольской епархии Иерей Антоний и представитель центральной религиозной организации иудейских общин Дагестана Борис Ханукаев.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов, обращаясь к участникам форума, выразил уверенность, что его работа будет способствовать широкому межконфессиональному диалогу и духовно-нравственному просвещению молодежи.

"Наш форум ориентирован на то, чтобы этническое и культурное многообразие российского общества правильно оценивалось и позитивно воспринималось <…>. На протяжении ряда лет это мероприятие вносит заметный вклад в укрепление культуры диалога, обеспечение тесного взаимодействия, совместной работы между представителями наших традиционных конфессий, что способствует укреплению мира и согласия в регионе", - сказал Меликов.

О форуме

Международный межрелигиозный молодежный форум проходит с 26 сентября по 3 октября. Его организаторами выступают министерство по национальной политике и делам религий республики, муфтият Дагестана, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин региона. В мероприятии принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители разных регионов России и стран ближнего зарубежья.