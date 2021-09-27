В горном парке "Рускеала" высадили аллею клонированной карельской березы

РУСКЕАЛА /Республика Карелия/, 27 сентября. /ТАСС/. Аллею из 30 карельских берез, клонированных учеными Карельского НЦ РАН, в понедельник посадили в горном парке "Рускеала". Об этом журналистам рассказал генеральный директор парка Олег Бакум.

"Надеюсь, все они приживутся и будут радовать наших гостей своим видом. Большинство гостей, кто приезжает в горный парк, слышали о карельской березе, но как она выглядит, к сожалению, не все знают. Огромную помощь в этом [в создании аллеи] нам оказал Карельский научный центр", - сказал Бакум, отметив, что центр и предоставил саженцы для аллеи.

Новая аллея появилась вдоль большого мраморного каньона: однолетние и двухгодовалые саженцы привезли из агробиологической станции Карельского НЦ: это высвободившейся материал, который ученые использовали для своих исследований. По прогнозам специалистов, при благоприятных погодных условиях уже в 2022 году деревья прибавят по 30-40 см в высоту, а также начнут набирать в диаметре. Через три-четыре года карельская береза уже достигнет человеческого роста.

Саженцы получили методом микроклонального размножения, что позволяет получать карельскую березу в 100% случаев и с необходимыми свойствами. По словам научного сотрудника лаборатории лесных биотехнологий института леса КарНЦ РАН Оксаны Серебряковой, если попытаться разводить карельскую березу семенами, то успешный результат будет получаться значительно реже: не исключено, что из 100 семян вырастет только два таких дерева.

"В нашей лаборатории содержится более 100 генотипов карельской березы из разных мест произрастания: это и Россия, и скандинавские страны, Белоруссия, Латвия, Литва. В России - это Смоленск, Калининградская область, - рассказала Серебрякова. - Из-за вырубок, другой деятельности человека, переопыления в естественной среде карельская береза сегодня встречается крайне редко. В Карелии по статистике около 1,5 тыс. растений, поэтому нужно создавать плантации и поддерживать зоны естественного произрастания".

Как отметила гендиректор КарНЦ РАН Ольга Бахмет, ученые продолжат наблюдение за растениями, кроме того, институт леса предложит свои научные наработки для экскурсионных программ. "Не только изучением мраморного каньона занимаются наши ученые, но теперь уже и карельской березы на территории парка. Мы планируем ряд научных изысканий, связанных с водой, которая присутствует в каньоне, растительностью и так далее. Наше сотрудничество обещает быть плодотворным и успешным", - сказала руководитель научного центра.

О горном парке

Горный парк "Рускеала" - комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе Карелии. Добытый там мрамор использовался для облицовки Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, Казанского собора. В 2020 году "Рускеалу" посетили более 400 тыс. туристов.