Прокуратура Болгарии оправдала вандала, пытавшегося осквернить памятник Советской армии

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии отказалась от уголовного преследования вандала, пытавшегося осквернить в воскресенье памятник Советской армии в Софии и задержанного полицией.

Как сообщает в понедельник газета "24 часа", прокурор рассмотрел дело 59-летнего финансиста Мартина Заимова, который является ярым сторонником идеи демонтажа монумента, и "признал его право на выражение политической позиции". В 2007 году Заимов был кандидатом на пост мэра Софии.

"Я считаю эту акцию в отношении монумента специально подготовленной провокацией. Особое сожаление вызывает тот факт, что вандал является потомком известного антифашиста, Героя Советского Союза, генерала Владимира Заимова, отдавшего свою жизнь во имя интересов Болгарии. А памятник этот был спроектирован и построен болгарскими архитекторами и скульпторами по инициативе болгарского народа", - заявила ТАСС посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Памятник Советской армии уже неоднократно подвергался нападению вандалов. Посольство РФ в Болгарии выражало возмущение актами вандализма, обращалось в мэрию Софии и в органы государственной власти с просьбой обеспечить эффективную охрану монумента, однако атаки на памятник продолжаются с завидной регулярностью. Эксперты полагают, что решение правоохранительных органов, которые признали покушение на памятник политической акцией, спровоцирует новые нападения.