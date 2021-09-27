В Калининграде законсервируют раскопки Королевского замка

ТАСС, 27 сентября. Раскопки Королевского замка в Калининграде, возможное частичное восстановление которого неоднократно обсуждалось в регионе, решили законсервировать методом повторного погружения в грунт. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на руководителя региональной службы госохраны объектов культурного наследия Евгения Маслова.

"Консервация раскопок будет осуществлена путем укрепления сохранившихся архитектурных элементов с дальнейшей засыпкой раскопа", - приводит в своем сообщении пресс-служба слова Евгения Маслова.

Маслов пояснил, что такой метод консервации - повторное погружение в грунт - уже применялся на объекте ранее, проект консервации готов. По словам главы службы, от варианта установки над раскопками укрывающей конструкции решили отказаться после обсуждения вопроса с экспертами. Ранее, когда поднимались вопросы восстановления замка, по одному из проектов предполагалось восстановление фасадов некоторых строений замка, развитие историко-культурного комплекса. Однако в итоге от восстановления замка Тевтонского ордена Кенигсберг, называемого также Королевским замком, решили отказаться.

Как отмечал губернатор Антон Алиханов, крепость критически пострадала во время войны, в советское время ее разрушили до основания, если воссоздавать заново, получится чистой воды новодел, а в области достаточно других исторических объектов, которые нуждаются в реставрации, но средств, которые для этого необходимы, недостаточно. Поэтому, чтобы сохранить оставшиеся фрагменты замка принято решение о консервации.

О замке

Руины Королевского замка (замок Кенигсберг) включены в список объектов культурного наследия Калининградской области

Замок Кенигсберг заложил в 1255 году чешский король Отакар II Пржемысл, его название дало имя городу, возникшему у замковых стен. В замковой кирхе проводились церемонии коронации прусских королей. В его стенах размещались Великое посольство Петра I и резиденция российских губернаторов в период Семилетней войны (1756-1763 гг.). В первой половине XX века в нем размещались исторические архивы и археологические экспозиции, это последнее известное место нахождения знаменитой янтарной комнаты, исчезнувшей после Второй мировой войны.

Стены сооружения сохранились после массированных бомбардировок англо- американской авиации и штурма Кенигсберга в августе 1944 года - апреле 1945 года. Замок окончательно уничтожили в 1967 году по решению калининградского обкома КПСС, до настоящего времени сохранились фундаменты и руины подвальных помещений сооружения.