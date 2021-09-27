В Карачаево-Черкесии очистили от мусора 559 га территорий

ЧЕРКЕССК, 27 сентября. /ТАСС/. Участники экологических акций в Карачаево-Черкесии провели уборку на площади более 550 га и собрали 548 т мусора. Во всех районах республики посадили 330 саженцев по акции "Лес Победы", сообщили ТАСС в понедельник в Минприроде региона.

"В регионе прошли акции "Зеленая Россия", эколого-патриотический проект "Лес Победы" и ставшая для нашей республики традиционной акция "Вода России". В мероприятиях по уборке и благоустройству приняли участие 22 790 человек, собрано 548,7 т отходов, очищена площадь 559,50 га", - сказали в министерстве.

В рамках акции "Лес Победы" высадили 330 саженцев различных пород деревьев. Ключевым мероприятием стала посадка 110 саженцев на территории Музея-памятника защитникам перевалов Кавказа.

Участниками мероприятий стали сотрудники министерств и ведомств, муниципальных администраций, работники предприятий и организаций, общественные и волонтерские движения.

Как сообщал ТАСС министр экологии и природных ресурсов Джашарбек Узденов, участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии с начала 2021 года очистили порядка 750 км береговой линии от мусора. Министерство провело 77 мероприятий, в том числе марафон защиты малых рек и водоемов. Всего в акциях приняли участие 66 тыс. жителей республики.