Власти Калининградской области продолжат строительство велодорожки "От косы до косы"

ТАСС, 27 сентября. Власти Калининградской области готовят документацию для строительства второй части велодорожки "От косы до косы", которая является этапом большой программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза. Об этом в понедельник сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

Из 34 км первой очереди велодорожки построили почти 24. Больше пяти км проходят по лесному массиву, вся трасса тянется по живописным приморским участкам. Ведется проектирование второй очереди велодорожки до Балтийска, ее протяженность составит почти 70 км, а весь веломаршрут в итоге будет больше 100 км.

"Велодорожка "От косы до косы" - один из знаковых проектов очередного этапа большой программы приграничного сотрудничества России и Евросоюза, - сказал Алиханов. - Мы рады, что Калининградская область продолжает участвовать в этих проектах. Сегодня готовим документацию на строительство второй части велодорожки. Там, к сожалению, трасса не будет идти совсем близко к берегу, но она тоже будет очень живописная. Нам бы хотелось, чтобы программа приграничного сотрудничества продолжалась. И мы смогли бы участвовать в ней и дальше, реализовывать интересные, крупные проекты, которые способствуют развитию региона".

Объект строится в рамках проекта "CBСycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия" программы приграничного сотрудничества "Россия - Польша 2014-2020". Алиханов отметил, что у трассы есть небольшие технические недочеты, но они будут устранены подрядчиками.

Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус Эдерер высоко оценил реализацию проекта: "Это очень хороший проект, что типично для нашего приграничного сотрудничества. У нас уже есть идеи на будущее", - сказал он.

"Сейчас формируется формат нового пула проектов, затем будет проведен отбор. В 2022 году должна быть финализирована документация и решены все финансовые вопросы. Проект велодорожки уникальный. Связать туристическую составляющую и спорт в таких живописных видах - это уникальная история", - сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, подчеркнув, что Калининградская область - один из регионов-лидеров по участию в проектах программ приграничного сотрудничества.