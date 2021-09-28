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Кемеровский госуниверситет получит 100 млн рублей федерального гранта на развитие

Деньги пойдут на реализацию научных проектов и совершенствование материально-технической базы вуза

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Кемеровский государственный университет (КемГУ) получит федеральный грант на развитие в размере 100 млн рублей по программе "Приоритет 2030". Средства направят на реализацию научных проектов и совершенствование материально-технической базы, сообщается во вторник на официальном сайте регионального правительства.

"Эксперты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации одобрили программу развития вуза на ближайшие 10 лет. На реализацию масштабных научных проектов, строительство и модернизацию материально-технической базы опорный вуз Кузбасса получит грант в размере 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа развития университета ориентирована на интересы региона и включает три направления. Первое направлено на развитие медицины, трансплантологии, разработку эффективных методов лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний. Второе ориентировано на создание новых технологий по восстановлению нарушенных угледобычей земель. Третье направление включает в себя создание университетских кампусов в Кемерове и на горнолыжном курорте Шерегеш.

Кемеровский государственный университет получил статус опорного вуза России в 2017 году и еще спустя год был объединен с Кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности, который стал структурным подразделением КемГУ. В объединенном вузе в настоящий момент обучаются около 20 тыс. студентов. Кемеровский госуниверситет также является базовой площадкой научно-образовательного центра "Кузбасс", созданного в регионе по нацпроекту "Наука".

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