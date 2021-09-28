Единственный опорный вуз Алтайского края получит 100 млн рублей на новые разработки

БАРНАУЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Алтайский государственный университет (АлтГУ) получит 100 млн рублей из федерального бюджета для проведения новых исследований и разработок, сообщает пресс-служба вуза.

"Университет вошел в список победителей программы "Приоритет 2030" и получит базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Средства будут направлены на обеспечение проведения прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, в том числе и на наращивание кадрового потенциала сектора исследований и разработок", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что программой развития вуза предусмотрена реализация четырех проектов. В частности, вуз планирует работать над созданием биопродуктов для агропромышленного комплекса региона.

"Это позволит более полно раскрывать исследовательский потенциал совместных научных коллективов - участников новых консорциумов, в том числе в сфере агротехнологий, геномики и биоинженерии, земле- и природопользования, точного земледелия. Разработка и внедрение технологий в рамках стратегических проектов программы призваны сформировать новые точки сборки проектов в области карбоновой нейтральности, цифровизации и повышения эффективности агропромышленного комплекса в целях устойчивого развития регионов Большого Алтая", - подчеркивается в пресс-службе.

Алтайский государственный университет - единственный опорный вуз в Алтайском крае, который намерен претендовать на статус национального в 2021 году. Всего в вузе на всех направлениях подготовки обучаются 14 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. иностранных студентов.