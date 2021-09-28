Индийский штат Гоа возобновит прием туристов после вакцинации всех жителей региона

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Индийский западный штат Гоа возобновит прием иностранных и местных туристов после того, как все его жители получат прививки от коронавируса. Об этом во вторник сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главного министра Гоа Прамода Саванта.

"Когда мы объявим, что вакцинированный штат на 100% безопасен, в Гоа будут приезжать местные и иностранные туристы. Мы завершим вакцинацию к 31 октября", - цитирует телеканал выступление Саванта на пресс-конференции.

По его словам, власти Гоа запросили разрешение на возобновление чартерных рейсов в штат, которое будет получено через несколько дней.

В сентябре индийский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса расширил число рейсов из России в Индию: с 5 октября раз в неделю будут выполняться полеты по маршрутам Москва - Гоа, Санкт-Петербург - Дели и Санкт-Петербург - Гоа.

Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года после введения локдауна из-за пандемии коронавируса. В июле прошлого года Министерство гражданской авиации Индии запустило программу "воздушных пузырей" - международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям обеих стран совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 27 государствами, в том числе с Россией.

По данным Министерства здравоохранения и благополучия семьи Индии, за последние сутки в стране выявлены 18 795 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший суточный уровень за последний 201 день. Общее число заразившихся со времени начала пандемии приблизилось к 34 млн. Выздоровели более 32,9 млн, умерли 447 373 жителя Индии.