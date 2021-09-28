В Приангарье в 2021 году в 1,5 раза выросла площадь лесных пожаров

ИРКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров, произошедших в Иркутской области с начала пожароопасного сезона этого года, составила 407 тыс. 254 га, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. При этом количество пожаров сократилось по сравнению с прошлым годом почти в 1,6 раза, сообщили во вторник ТАСС в министерстве лесного комплекса региона.

"С начала пожароопасного сезона - 17 апреля 2021 года - по состоянию на 26 сентября на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 584 лесных пожара на общей площади 406 404,1 га, на землях особо охраняемых природных территорий - четыре пожара на площади 795,1 га, на землях обороны - один пожар на 54,8 га. За аналогичный период прошлого года на эту дату на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 909 лесных пожаров на общей площади 283 358,5 га, на землях особо охраняемых природных территорий - 11 на площади 204 га, на землях обороны - один лесной пожар на площади 45 га", - сообщил Малеев.

Таким образом, с начала пожароопасного сезона в 2021 году в регионе произошло 589 пожаров на площади 407 тыс. 254 га, за тот же период прошлого года - 921 пожар на площади 283 тыс. 607,5 га.

Последний лесной пожар в этом году потушили 11 сентября. В настоящее время возгораний в регионе нет. Наиболее сложная обстановка в этом сезоне складывалась в северных районах. Для тушения там применяли авиацию, в том числе самолет-зондировщик, способный искусственно вызывать осадки. Как сообщили в министерстве, официально закрыть пожароопасный сезон планируется в конце сентября - начале октября. В 2020 году его открыли 6 апреля, закрыли - 6 октября.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары и нелегальные рубки являются основными причинами гибели иркутской тайги.