В Югре запустили первый в России единый агрегатор для волонтеров и НКО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе запустили агрегатор "Единый личный кабинет активиста Югры" (ЕЛКА). Это первый интернет-ресурс в России, позволяющий составлять рейтинг некоммерческих организаций (НКО), волонтеров и их объединений по региону. Также он позволяет руководителям НКО искать подходящих для себя специалистов или объявить о наборе команды для нового проекта, рассказал во вторник ТАСС куратор проекта, генеральный директор Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Яков Самохвалов.

"Единый личный кабинет активиста Югры" запущен в автономном округе. Этот портал собирает информацию о некоммерческих организациях, активистах, добровольчествах и волонтерах из открытых источников, после чего составляет рейтинг. <...> Это агрегатор, который собирает в себе все. В России существуют сервисы, с отдельными, подобными сегментами, но такого единого агрегатора нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, главная цель портала - независимая оценка успешности НКО, чтобы их можно было отрейтинговать и выбрать в качестве партнера. Новый ресурс разработали и запустили в ходе реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Он также позволяет руководителям общественных организаций искать для своих проектов нужных специалистов. "НКО здесь могут найти специалистов для своей деятельности и привлечения в проект", - уточнил Самохвалов.