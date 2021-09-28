Матвиенко предложила создать клуб выпускников программы "Женщина-лидер"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с выпускницами второго потока проекта "Женщина-лидер" во вторник рассказала об идее создания клуба выпускников этой образовательной программы.

"Программа создана не формально, не для галочки и не для того, чтобы пополнить проектный пул организаторов. Ее ценность в том, что она позволяет формировать сообщество творческих, талантливых, неравнодушных женщин, способных решать конкретные социально значимые задачи. У нас даже появилась идея создать клуб выпускников программы, чтобы вы всегда оставались на связи, объединяли свои усилия и после окончания обучения. Если вы это поддержите, мы обязательно это организуем", - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что проекту всего год, но "он уже превзошел все ожидания, доказал свою эффективность, свою востребованность". "Мы это видим и по количеству поступающих заявок на участие, и по охвату регионов (в двух потоках участвовали женщины из 53 субъектов РФ), а также видим и по тем положительным откликам, которые приходят от участниц", - сказала Матвиенко.

По ее словам, не только участники получают новые знания и навыки, но и наставники многому учатся у своих подопечных. "Вместе постоянно совершенствуем образовательный процесс, делаем его еще более эффективным и современным. Считаю такое двустороннее взаимодействие отличительной чертой нашей программы", - подчеркнула председатель верхней палаты парламента.

Она также особо отметила, что проект "Женщина-лидер" развивается, набирает обороты и "уже идет в субъекты Федерации". "Совсем недавно стартовал региональный поток в Южном федеральном округе. А значит к нему присоединятся еще больше слушательниц, этот социальный лифт даст возможность таким же, как вы, активным и целеустремленным женщинам достичь профессиональных высот", - сказала она, обращаясь к участницам проекта.

Председатель Совфеда также сообщила, что один из проектов - "Хозяйки села" - выбран Советом Евразийского женского форума, "и теперь будет продвигаться на этой статусной международной площадке". "Предварять основную часть форума будет региональная неделя. <...> И я искренне рада, что на таком высоком уровне мы представим проект, созданный участницами вашего потока: цифровая платформа "Женщины за здоровое общество". На ней запланировано проведение марафона "Здоровье женщин - благополучие нации". Я уверена, что успех будет гарантирован", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что другие наработки участниц проекта также могут стать значимым дополнением предстоящего форума и вдохновить женщин на новые перспективные замыслы. "И, возможно, благодаря продвижению ваших идей на площадке форума программа "Женщина-лидер" расширит свою географию, а третий поток будет уже международным", - предположила Матвиенко.

О проекте

Программа "Женщина-лидер" стартовала в 2020 году. Она реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Социальные проекты программы направлены на развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.