Россия начала подготовку к EuroSkills 2023

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская Федерация начала подготовку к чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом во вторник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас Российская Федерация в лице WorldSkills, в лице министерства просвещения начала подготовку к этому мероприятию [чемпионату Европы по профессиональному мастерству EuroSkills]", - сказала она на встрече с участниками национальной сборной WorldSkills Russia.

В 2023 году Россия впервые примет чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в августе. В этом году соревнования EuroSkills Graz 2021 проходили с 22 по 26 сентября. В финале торжественной церемонии в Граце состоялась передача флага состязаний представителям России.

Чемпионаты EuroSkills - это первенства по профессиональному мастерству в Европе, проводимые раз в два года и направленные на повышение уровня подготовки кадров и профобразования.