Власти Башкирии предложили отменить запрет продажи алкоголя в январские каникулы

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Башкирии внесло в парламент республики проект закона об отмене запрета продажи алкоголя в январские каникулы. Документ будет рассмотрен в октябре, сообщила пресс-служба Госсобрания региона во вторник.

"Правительством республики в Государственное собрание внесен проект закона "О внесении изменений в закон Республики Башкортостан "О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Республике Башкортостан". Документом предлагается исключить из действующего закона запрет на продажу алкоголя в период новогодних каникул. При этом остаются ограничения в День молодежи, День знаний и в дни проведения сабантуев", - сказано в сообщении.

В настоящее время продажа алкоголя в Башкирии полностью запрещена 3 января и ограничена по времени 4, 5 и 6 января, закон был принят в декабре 2019 года. "Инициатор законопроекта об отмене запрета на продажу, министерство торговли и услуг республики, мотивирует свое предложение снижением смертности от отравлений спиртсодержащей продукцией, а также улучшением ситуации на алкогольном рынке", - приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Константина Толкачева.

В обосновании к законопроекту заявлено об усилении контрольной работы за соблюдением требований в сфере оборота алкогольной продукции. Также, по мнению членов общественного совета при Министерстве торговли Башкирии, ограничения на продажу алкоголя в январские праздники не повлияли на спрос на суррогат, добавили в пресс-службе.