Комиссаров: женщины составляют треть от числа участников текущего сезона "Лидеров России"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Количество женщин, которые принимают участие в конкурсе управленцев "Лидеры России" и других проектах АНО "Россия - страна возможностей", увеличивается. Об этом сообщил во вторник генеральный директор АНО Алексей Комиссаров в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с выпускницами второго потока проекта "Женщина-лидер".

"Если в среднем у нас раньше было 13-16% женщин среди победителей конкурса управленцев "Лидеры России", то в прошлом году в конкурсе женщин-суперфиналистов было 19%, а среди победителей - уже четверть (25%)", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что в текущем сезоне женщины составляют почти треть от общего числа зарегистрированных участников, почти каждая пятая участница допущена к очным этапам конкурса. "При этом в треке "Культура" женщин и девушек почти половина - 49%, в треке "Студенты" их почти 30%. А в треках "Государственное управление", "Международный", "Здравоохранение" - каждая пятая", - добавил Комиссаров.

По его словам, программа "Женщина-лидер" дает возможность получать дополнительное образование для раскрытия и развития своего лидерского потенциала. "Уникальность ее в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание благоприятных условий для активного включения женщин во все сферы жизни общества", - добавил он.

В рамках программы команды двух потоков подготовили 51 социальный проект. Среди них инициативы, направленные на развитие территорий, народных промыслов, профориентацию молодого поколения, социальную поддержку нуждающихся в помощи людей, продвижение здорового образа жизни, создание платформ для коммуникаций людей разных поколений, отметил Комиссаров.

О проекте

Программа "Женщина-лидер" стартовала в 2020 году. Она реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Социальные проекты программы направлены на развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.