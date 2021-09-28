Эксперт: ущерб от потепления в Арктике к 2050 году может достигнуть 7 трлн рублей

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Ущерб зданиям и сооружениям от потепления в российской Арктике к 2050 году может составить 5-7 трлн рублей. Об этом сообщил директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Михаил Железняк в ходе III Северного форума, который проходит в Якутске.

"В России мерзлотоведы провели анализ состояния вечной мерзлоты, тенденций ее изменений и социально-экономических последствий <...>. Ущерб для жилых зданий и сооружений к 2050 году, учитывая те сценарии потепления, которые есть, <...> оценивается в 5-7 трлн рублей", - сказал Железняк.

По его словам, ущерб только для жилых зданий к 2050 году может составить порядка 770 млрд рублей. При этом стоимость зданий и инженерных сооружений на вечной мерзлоте в муниципальных образованиях арктического сектора РФ оценивается в 9,6 трлн рублей, в том числе 1,1 трлн рублей - это жилой фонд.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.