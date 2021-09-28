Около 13,4 млн гостей посетили Москву в первом полугодии 2021 года

МОСКВА, 28 сентября./ТАСС/. Около 13,4 млн туристов и экскурсантов побывали в Москве в первом полугодии 2021 года, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с представителями гостиничного бизнеса.

"В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 млн гостей, в том числе 9,1 млн туристов и 4,3 млн экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет, а главное - дает работу тысячам жителей нашего города", - уточнил он.

Собянин добавил, что прошлый год был тяжелым для туристической отрасли. Общая заполняемость гостиниц упала до 40%. "В этом году заполняемость получше, и туристический поток за счет внутреннего туризма вырос. Надеюсь, что получится выстоять. Также хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами. Многие медсестры, врачи жили в гостиницах, чтобы не уезжать домой. Того требовала ситуация", - сказал мэр.

По его словам, власти Москвы поддерживают развитие гостиничной сети. Начиная с 2011 года, в столице построено 63 отеля на 11,3 тыс. номеров. До конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию еще семь гостиниц. "Гостиничный качественный фонд удвоится в Москве. Ждем пока, когда откроются границы. Я думаю, что вы также надеетесь, что в скором времени туристический поток восстановится", - отметил Собянин.

В период пандемии коронавируса гостиничная отрасль и туризм в целом оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Правительство Москвы оперативно приняло меры финансовой поддержки гостиничной отрасли, которые помогли предпринимателям сохранить свой бизнес, а городу - туристическую инфраструктуру. В частности, были назначены гранты для уплаты налога на имущество, субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования, лизинг. Наиболее весомой в материальном плане стала программа размещения в гостиницах медицинских работников, работающих в коронавирусных стационарах, на реализацию которой было выделено 2,2 млрд рублей.

Кроме того, для детей в Москве создали проект образовательного туризма "Город открытий". В 2020 году правительством Москвы также был запущен туристический сервис Russpass - цифровой конструктор путешествий, с помощью которого можно выбрать маршрут, забронировать отель и купить билеты. "А сегодня стартует туристический конкурс "Russpass исполняет мечты". Принять участие в нем могут все желающие граждане России, главным призом станет путешествие в Москву", - сообщил Собянин.