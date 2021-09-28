Сотни задержавшихся в Индии россиян должны будут вскоре уехать

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен российских туристов, которые задержались в Индии в связи с невозможностью выехать из-за пандемии коронавирусной инфекции, должны будут вскоре покинуть страну и вернуться в Россию. Об этом сообщил во вторник российским журналистам в Нью-Дели заведующий консульским отделом посольства России в Индии, старший советник Андрей Федоров.

Отвечая на вопрос о скором намерении индийских властей возобновить выдачу туристических виз, а также возможности застрявшим туристам продлить визы и остаться, дипломат сказал: "Они не смогут [без возвращения] продлиться на новый турсезон. Такое благожелательное отношение индийцев к этому вопросу действует ровно до того момента, когда будет возобновлено регулярное авиасообщение. Как только это произойдет, у туристов будет ровно 30 дней для того, чтобы покинуть страну, получив все необходимые разрешения", - сказал дипломат.

"После этого Индия вернется к своей обычной практике и будут предусмотрены серьезные штрафы, даже за один день просрочки визы будет назначаться штраф 21 тыс. рупий [примерно 21 тыс. рублей], и наказание - вплоть до уголовной ответственности. Мы призываем относиться к этому очень серьезно", - подчеркнул он.

Федоров отметил, что пока сложно сказать, сколько именно российских граждан остаются в Индии, потому что не все они регистрируются на интернет-ресурсах российских дипломатических представительств. Но, по предварительным оценкам, несколько сотен россиян по-прежнему находятся в этой стране. И вскоре им придется вернуться в Россию.

"Спрос в России на поездки в Индию остается высоким. К нам уже идут обращения от российских граждан с просьбой рассказать, когда будет открыто туристическое сообщение, на каких условиях. Интерес большой", - добавил заведующий консульским отделом посольства.

Медицинская страховка обязательна

"Основная рекомендация - заботиться о своем здоровье. И иметь с собой медицинскую страховку, оформленную на достаточную для лечения сумму. Не надо забывать, что в Индии присутствует не только пандемия коронавирусной инфекции, но есть еще такие неприятные заболевания, как лихорадка денге, малярия и другие, переносчиками которых являются комары. Поэтому мы призываем заботиться о своем здоровье и не экономить на нем", - сказал Федоров.

Дипломат также указал, что всем россиянам, которые окажутся в Индии, необходимо строго соблюдать законы страны пребывания, что, однако, происходит не всегда. "К сожалению, наши граждане периодически становятся фигурантами уголовных или административных дел. По этому поводу я хотел бы обратиться к российским гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать все законы, действующие в стране, и не нарушать их. Недавно были случаи задержания российских граждан с контрабандой в аэропорту Дели, были и случаи торговли наркотиками", - отметил он.

Дипломат также отметил, что россиянам нужно быть внимательными и не соглашаться на работу в Индии по туристическим визам. "Участились обращения за помощью со стороны российских женщин, которых обманом вовлекают в работу в Индии. У нас был случай, когда некое модельное агентство из одного крупного города предложило девушке работу, оформило ей деловую визу, а не рабочую, что уже поставило эту девушку вне закона, и потом угрозами уголовной ответственности принуждало ее к исполнению обязанностей, которые не были прописаны в контракте. Посольству удалось оказать ей помощь, мы содействовали ее выезду в Россию. Отмечу, что девушка была сильно напугана, ей угрожали, угрожали ее жизни и здоровью, пришлось ее банально прятать и обеспечить ее безопасный выезд", - рассказал дипломат.

"Мы призываем внимательно относится к проверке ваших потенциальных работодателей, ни в коем случае не соглашаться на работу по деловым, туристическим или иным категориям виз, кроме рабочей", - подчеркнул заведующий консульским отделом посольства России.