Победители и призеры Паралимпийских игр из Москвы получат разовую выплату

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение произвести разовую выплату спортсменам - победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение об осуществлении единовременных выплат московским спортсменам - победителям и призерам Паралимпийских игр в Токио. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

По решению мэра размер премиальных выплат составит: 4 млн рублей - паралимпийским чемпионам, 2,5 млн рублей - серебряным призерам, 1,7 млн рублей - бронзовым призерам. "Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Паралимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм", - отмечается в сообщении.

XVI Паралимпийские летние игры прошли в городе Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В Играх приняли участие порядка 4,5 тыс. спортсменов из 170 стран. Соревнования проходили по 22 дисциплинам паралимпийских видов спорта, в которых было разыграно рекордное количество комплектов медалей - 539. Впервые в программу Паралимпиады были включены бадминтон и тхэквондо. В то же время из программы были исключены футбол 7*7 ЦП и парусный спорт.

Победителям и призерам Игр было вручено 1 668 медалей: 539 золотых, 540 серебряных и 558 бронзовых. Паралимпийский комитет России на Паралимпиаде представляли 243 спортсмена, в том числе 46 москвичей (19% от общего состава российской команды). По итогам соревнований сборная Паралимпийского комитета России заняла четвертое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

"Большой вклад в успешное выступление национальной команды внесли московские спортсмены - на их счету 23 медали (19,5% от общего числа российских медалей): четыре золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых. На предыдущих Играх с участием российских паралимпийцев в Лондоне в 2012 г. московские спортсмены завоевали 20 наград, включая семь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых", - говорится в сообщении.