Коечный фонд Татарстана с начала сентября увеличили на 10% на фоне пандемии

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Рост коечного фонда в Татарстане на фоне увеличения инфекционных заболеваний с начала сентября составил порядка 10%. Об этом ТАСС во вторник сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

"По сравнению с обычным нашим состоянием порядка 10-15% у нас увеличение произошло. Это с начала сентября где-то на 10% увеличили",- сказал Абашев, отвечая на вопрос о наращивании коечного фонда в Татарстане.

По его словам, общий коечный фонд республики составляет порядка 5 тыс. единиц. В резерве находятся 15-20%. "Коечного фонда сейчас достаточно, и у нас есть резервы по дальнейшему разворачиванию, если потребуется. Это сезонное явление. Мы и весной, и прошлой осенью то же самое, были в таком же процессе. Связано это с тем, что нам необходима дополнительная коечная мощность для дифференцировки диагнозов между обычными воспалительными сезонными инфекциями, которые начинают циркулировать в связи с погодными условиями среди населения, и коронавирусной инфекцией", - сказал Абашев.

Он отметил, что количество заболевших инфекционными заболеваниями в республике растет. "Еще раз хотел бы акцентировать, что не каждый поступающий - это коронавирусная инфекция <…>. Мы видим, что люди и домой уходят, и продолжают лечиться на дому от обычной, банальной респираторной инфекции", - сказал Абашев.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, общее число заболевших коронавирусом в Татарстане достигло 26 942. Всего выздоровели 23 163 пациента, в том числе 49 - за последние сутки. По состоянию на 28 сентября в республике от COVID-19 умерли 736 человек.