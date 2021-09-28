Минобрнауки выделит кандидатам на участие в программе "Приоритет-2030" по 50 млн рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пятнадцать университетов, признанных кандидатами на участие в госпрограмме поддержки вузов "Приоритет-2030", получат от Минобрнауки России финансирование в 50 млн рублей в год. Об этом во вторник сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"Пятнадцать университетов, в том числе три педагогических вуза, по итогам работы комиссии были признаны кандидатами на участие в программе "Приоритет- 2030". На финансирование их программ развития органы исполнительной власти субъектов, профильные госкорпорации и системообразующие предприятия или учредители этих вузов каждому из вузов выделят средства в объеме не менее 100 млн рублей в год. Минобрнауки России окажет дополнительную финансовую поддержку данным университетам в объеме до 50 млн рублей в год", - сказал Омельчук, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минобрнауки России.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет 2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.

В результате комиссия Минобрнауки России отобрала в программу "Приоритет 2030" 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в программу, - региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11 - в Санкт-Петербурге. Еще 67 вузов распределены по 47 городам России.