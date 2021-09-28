Мэрию Оренбурга обязали высадить более 180 деревьев после вырубки в центре города

ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Администрацию Южного округа Оренбурга обязали компенсировать причиненный окружающей среде ущерб в результате вырубки зеленых насаждений в центре города. Высадки 183 деревьев добился в суде прокурор Оренбурга, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Оренбургским областным судом частично удовлетворено апелляционное представление прокурора города, решение суда первой инстанции отменено в части. На администрацию Южного округа Оренбурга возложена обязанность произвести высадку зеленых насаждений в количестве 183 деревьев", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура выявила в ходе проверки нарушения: администрация выдала разрешения на вырубку деревьев без достаточных на то оснований и без учета интересов жителей на право комфортного проживания. Для защиты интересов граждан прокурор обратился в суд, потребовав обязать компенсировать причиненный ущерб посредством высадки зеленых насаждений.

В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после вырубки 230 деревьев и кустарников на улицах Оренбурга, ущерб оценивается более чем в 2,3 млн рублей.