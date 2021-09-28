Школа в Перми проведет внутреннюю проверку после сообщений о молитве на уроке физкультуры

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Департамент образования Перми поручил провести внутреннее расследование в школе № 123 после сообщений от родителей в соцсетях о том, что учитель якобы просил детей молиться Аллаху. Об этом во вторник сообщили на официальной странице пресс-службы администрации города в Facebook.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, будто учитель физкультуры одной из пермских школ сказал детям сесть на пол, скрестив ноги, а затем помолиться Аллаху и попросить здоровья.

"Сразу после появления информации от родителей в соцсетях специалисты городского департамента образования связались с директором школы № 123. Департаментом образования Перми указано руководителю школы на необходимость в проведении внутреннего расследования по исполнению работником норм профессиональной этики", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также привела позицию директора школы, который считает, что ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть по-турецки, без какого-либо религиозного контекста. Он характеризует учителя физкультуры как опытного и грамотного преподавателя, к работе которого никаких претензий не было.

"Сегодня директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем", - добавили в пресс-службе.