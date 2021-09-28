AFP: сотрудников ВОЗ в ДР Конго подозревают в сексуальном насилии

ТАСС, 28 сентября. Независимая комиссия по расследованию сексуальных надругательств в Демократической Республике Конго выявила случаи насилия со стороны местных и иностранных сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse (AFP).

По его данным, в ходе проверки независимой комиссии были обнаружены "структурные сбои" и "индивидуальная халатность" ВОЗ. Следователи опросили десятки женщин, которым предложили работу в обмен на интимные услуги, и тех, кто подвергся сексуальному насилию.

По предварительным сведениям, в происходящее были вовлечены как сотрудники ВОЗ из ДР Конго, так и их коллеги из других стран, прибывшие, чтобы бороться с эпидемией болезни, вызываемой вирусом Эбола, которая бушевала в ДРК в период с 2018 по 2020 год.

Агентство Reuters приводит слова генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, который принес извинения пострадавшим. Он также заявил, что произошедшее потребует от организации "полной реформы <...> структуры и культуры".