Росмолодежь проведет обучение по программе молодежного лидерства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа для управленческого кадрового резерва Росмолодежи "Голос поколения" начала работать на базе мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Росмолодежи.

"Слушателями программы, которая продлится в течение года и будет состоять из четырех модулей, станут 120 человек - это специалисты из сферы молодежной политики, студенты вузов, а также молодые сотрудники государственных и коммерческих организаций разных отраслей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во вторник открылся первый модуль, который получил название "Лидерская позиция".

"Первый модуль начинается сегодня. Вы узнаете об эмоциональной, рациональной, энергетической, чувственной составляющей лидерства, поймете, как быть жизнестойким, как сохранять ресурсное состояние. И укрепите здоровье, ведь частью каждого дня обучения является спортивный трек", - сказал генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, обращаясь к участникам программы.

В пресс-службе уточнили, что в рамках программы также предусмотрены модули "Клиентоцентричность", "Проектная работа" и "Развитие мышления".

Организатором образовательной программы выступает Росмолодежь совместно с мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей". Платформы "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организации.